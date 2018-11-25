كتيبة سبل السلام تطارد إرهابيي داعش وتقضي على عدد منهم

أعلنت كتيبة سبل السلام عن قتل 23 من عناصر الجماعات الإرهابية والجماعات التشادية بعد مطاردة واشتباكات في مواقع بعضها لم يتم يذكرها حفاظا على سلامة عناصره، بحسب البيان

وقالت الكتيبة عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنها هاجمت “بوابة وادي الحطب” وقتلت 9 أشخاص من الجماعات الإرهابية وحرق سيارة مسلّحة

وللمصادفة، وفي نفس الأثناء وُجدت سيارتين تابعتين للعصابات التشادية وتم الاشتباك معهم وقتل 14 شخص منهم ولم يتم ذكر المكان الذي وجدت فيه عناصر العصابات.

جاء هذا بعد مطاردة مشتركة لكتيبة سبل السلام مع الكتيبة 602 – الكفرة والكتيبة 152 – اجدابيا ومجموعة من شباب تازربو.

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