أدانت البعثة الأممية في ليبيا الهجوم الإرهابي الدامي الذي طال تازربو ونسب إلى تنظيم داعش وفقاً للسلطات المحلية.

حيث دعت البعثة في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك إلى وقف استهداف المدنيين والأهداف المدنية فوراً امتثالاً للقانون الإنساني الدولي.

كما دعت أيضاً جميع الأطراف في ليبيا إلى توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله.

هذا وكان الهجوم الإرهابي قد استهدف مركز شرطة تازربو الجمعة وتبناه تنظيم داعش الإرهابي مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

The post بعد الهجوم على تازربو.. البعثة الأممية تدعو الليبيين لمواجهة الإرهاب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

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