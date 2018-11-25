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ليبيا تستعد لدفع 125 دولار لمُستشفيات الأردن

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد ليبيا لدفع 50% من إجمالي المستحقات المالية المُترتبة عليها من قطاع الصحة الخاص بالمملكة الأردنية، المُتراكمة منذ سنوات والبالغة 250 مليون دولار.

وبحسب ما صرّح به رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن، الدكتور فوزي الحموري، ستدفع ليبيا في ديسمبر المُقبل 125 مليون دولار كدفعة أولى من كامل الدَّين المُستحق، بناءً على اتفاق تم توقيعه بين الحكومة الليبية والأردنية بعد عدّة مُفاوضات.

وأشار الحموري في تصريحات لصحيفة “الغد” إلى أن باقي المبلغ سيُسدّد على دفعتين مُتساويتين بنسبة 25% من إجمالي المبلغ، وستُدفع الأولى في فبراير 2019 فيما ستُسدد الثانية بعدها بشهرين.

يُذكر أن المُستشفيات الأردنية كانت تُطالب بدفع 350 مليون دولار، كديون مُتراكمة على المرضى الليبيين، لكن المبلغ انخفض بعد التدقيق وأخذ الخصومات بعين الاعتبار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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