تفاصيل إجتماعات سلامة مع آمر اللواء السابع وقيادات ترهونة

ليبيا – التقى المبعوث الأممي غسان سلامة في زيارته الأولى إلى ترهونة مع أعضاء مجلس البلدية ونوابها والأعيان لبحث الترتيبات الأمنية الجديدة بطرابلس وخطة الأمم المتحدة في ليبيا بما فيها الملتقى الوطني والانتخابات.

سلامة قال بحسب تغريدة نشرتها البعثة على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر”إنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار تحسن الوضع في طرابلس وانسحبت مجموعات مسلحة من بعض الأماكن وتم الشروع بتطبيق الترتيبات الأمنية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراء تعديل وزاري.

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وأشار المبعوث الأممي إلى أن الأمور لا تحدث في ليلة وضحاها إلا أن هناك تغييرات فعلية، موضحاً أن الهدف من عقد الملتقى الوطني الجامع هو أن يتمكن الليبيون من اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد الانتخابات وإطار العمل الدستوري وآلية لتحسن توزيع الموارد ومواضيع أخرى.

وأكد على أن البعقة سترفع هذه التوصيات لمجلس الأمن في الأمم المتحدة والذي بدوره سيضغط من أجل تنفيذها أما على الصعيد الأمني فقد إجتمع سلامة مع آمر اللواء السابع و مدير مديرية الامن ورئيس جامعة الزيتونة.

وتركز الاجتماع بحسب مركز ترهونة الاعلامي حول دورها في الترتيبات الامنية بطرابلس ومستوي الانجاز في هذه الترتيبات بالاضافة الي دور المدينة في الاعداد للمؤتمر الوطني الجامع الذي ترعاه البعثة.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الاولى للمبعوث الاممي إلى ترهونة بعد توقيع إتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الزاوية بين اللواء السابع وأعيان ترهونة من جهة وكتائب طرابلس وحكومة الوفاق من جهة اخرى.

المرصد – متابعات

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