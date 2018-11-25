حراك شباب الجبل الأخضر للمصارف التجارية ” احترمونا”

العنوان-البيضاء

قام حراك شباب الجبل الاخضر بمدينة البيضاء بإطلاق حملة ضد المصارف باسم “احترمونا” ضد المصارف المتورطة في فساد مالي و إداري وفق تقارير الأجهزة الرقابية .

وتبدأ الحملة بإخطار الأجهزة الأمنية و الرقابية ثم تنطلق بجمع توقيعات احتجاجا على الخدمات و المعاملة السيئة التي يتلقاها المواطن من بعض المصارف وتُحال التوقيعات بعد ذلك الى القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس النواب كون المساس بقوت المواطن هو مساس بالأمن القومي الليبي .

و تتضمن الحملة مجموعة مطالب منها إقالة كل مدير ثبت تورط إدارته في أي تجاوز مالي أو إداري و حث القضاء على أخذ تقارير الاجهزة الرقابية على محمل الجد .

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