حرس السواحل يتسلم الزورق “أوباري” من إيطاليا

تسلمت قوات البحرية الليبية، الأحد، من إيطاليا الزورق “أوباري” لتعزيز قدرات حرس السواحل في مكافحة الهجرة غير القانونية وغيرها من الظواهر السلبية.

وقال الناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم للرائد، إن تسلم الزورق “أوباري” يؤكد استمرار التعاون البناء في مجال مكافحة الهجرة بين ليبيا وإيطاليا، موضحا أن ذلك يندرج في الإطار العام لاتفاقية 2008 الموقعة بين البلدين لمكافحة الهجرة.

وبيّن قاسم أن الزورق زُوّد بكثير من المنظومات التشغيلة والفنية بما يتلائم مع المهام المناطة به، مؤكدا الاتفاق مع إيطاليا على تحمل مسؤولية أعمال الصيانة والإدامة الفنية وتوفير قطع الغيار عند الحاجة وحسب الطلب.

وأشار قاسم إلى أنه من المنتظر تسليم 10 قوارب ساحلية سريعة ذات محركات داخلية بطول 10 أمتار في المدة القادمة، وهي قوارب تستخدم في التدخّل وإنفاذ القانون في المناطق القريبة من الساحل، وحماية الموانئ.

وكان حرس السواحل الليبي قد تسلم، في 21 من أكتوبر، الزورق “فزان” من إيطاليا، في إطار تعاون البلدين لمكافحة الهجرة غير القانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية