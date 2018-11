العامة للكهرباء تُجري حملة صيانة لأعمدة الإنارة في العاصمة طرابلس

استمرت الشركة العامة للكهرباء بحملتها اليومية أمس السبت على إجراء أعمال الصيانة اللازمة للكاشفات وأعمدة الإنارة غير المضاءة على الشارع العام بطريق الشط وميدان الشهداء.

وكان ذلك تحت إشراف إدارة توزيع طرابلس، حيث شملت الحملة التي انطلقت خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري استبدال المصابيح وصيانة الكوابل المتهالكة.

هذا وبلغت عدد المصابيح التي تم استبدالها نحو 350 مصباحاً وتستهدف المداخل الرئيسة بمدينة طرابلس “طريق الشط وميدان الشهداء والشوارع المطلة عليه و11 يونيو” وطريق السريع بالكامل بالإضافة إلى المدخل الشرقي تاجوراء نحو غوط الرمان.

من جهته أوضح مدير إدارة توزيع طرابلس أنه من ضمن الأسباب التي تجعل الإضاءة في الشوارع تعمل في أوقات النهار نتيجة لعمليات الصيانة الأمر الذي أدى إلى تشغيل الانارة في أوقات النهار للتأكد من سلامة المصابيح.

