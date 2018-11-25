أوباري ينضم لحرس السواحل فى طرابلس قادماً من إيطاليا

ليبيا – إنضم أمس السبت زورق دورية جديد تحت مسمى “أوباري” إلى قوة حرس السواحل قادماً من ميناء مسينا بإيطاليا بعد وصلوله إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث جرى له إستقبال بحري من قبل بعض قيادات وأفراد حرس السواحل وبترحيب القطع البحرية الراسية في القاعدة من خلال إطلاق الصافرات.

وهذا الزورق من طراز (ccrrubia) وكان طاقم فني من أفراد حرس السواحل توجه بحسب وكالة”سبوتنيك” الروسية في وقت سابق إلى إيطاليا لإجراء تدريبات تشغيلية وفنية عليه استمرت لمدة (4) أسابيع وفور انتهائها تم استلامه والإبحار به مباشرة إلى طرابلس.

وفي هذا السياق وبتاريخ 21 نوفمبر 2018 وصل الزورق (فزان) وانضم إلى قوة حرس السواحل ليدخل هذان الزورقان ضمن الدعم الإيطالي لحرس السواحل تقديراً لجهوده المبذولة وتأكيداً على استمرار التعاون البناء في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وغيرها من الظواهر غير القانونية في المياه البحرية الليبية وضمن الإطار العام لاتفاقية 2008.

يشار إلى أن ذلك يشكل إضافة لقوات حرس السواحل في تأدية كافة المهام المناطة بها وخاصة في مجال الدوريات والمراقبة والاستطلاع وإنفاذ القانون في البحر وفي مراقبة الصيد البحري ومراقبة البيئة البحرية إضافة لمكافحة الأنشطة غير الشرعية في البحر وغير المرخص لها.

ويذكر أن هناك (10) قوارب ساحلية سريعة (فايبر) ذات محركات داخلية بطول (10) متر من المنتظر تسليمها خلال الفترة القادمة تستخدم هذه القوارب في التدخّل وإنفاذ القانون في المناطق القريبة من الساحل وحماية الموانئ، ومراقبة وحماية مناطق المخطاف وهي تندرج في إطار هذا الدعم والتعاون وفقاً لما أعلنته البحرية التابعة لحكومة الوفاق فى طرابلس .

المرصد – متابعات