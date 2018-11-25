اخبار ليبيا الان

افتتاح قسم خدمات المستهلكين في بلدية بنينا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنينا 25 نوفمبر 2018 (وال) – ذكر مدير المكتب الإعلامي لبلدية بنينا صالح الشلماني ــ لوكالة الأنباء الليبية ــ أن عميد بلدية بنينا ناجي البرغثي، افتتح قسم خدمات المستهلكين في البلدية.

وأضاف الشلماني أن افتتاح القسم ، يأتي ضمن المشاريع المتعاقد عليها من البلديّة ، بإشراف مكتب الإسكان والمرافق التابع لبلدية بنينا ومكتب الإسكان والمرافق بنينا.

وأكد الشلماني على البدء في مباشرة العمل ، بقسم خدمات المستهلكين بنينا التابع للشركة العامه للكهرباء.

الجدير بالذكر أن مكتب خدمات المستهلكين بنينا ، كان مقرّه في مبنى شركة الكهرباء ويضمّ عدة قطاعات، من ضمنها قسم خدمات المستهلكين.

يشار إلى أن بسبب الحرب التي كانت في منطقة بنينا ،دمّر المقرّ دمارا شاملا. (وال – بنينا) ب خ / هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك