افتتاح قسم خدمات المستهلكين في بلدية بنينا

بنينا 25 نوفمبر 2018 (وال) – ذكر مدير المكتب الإعلامي لبلدية بنينا صالح الشلماني ــ لوكالة الأنباء الليبية ــ أن عميد بلدية بنينا ناجي البرغثي، افتتح قسم خدمات المستهلكين في البلدية.

وأضاف الشلماني أن افتتاح القسم ، يأتي ضمن المشاريع المتعاقد عليها من البلديّة ، بإشراف مكتب الإسكان والمرافق التابع لبلدية بنينا ومكتب الإسكان والمرافق بنينا.

وأكد الشلماني على البدء في مباشرة العمل ، بقسم خدمات المستهلكين بنينا التابع للشركة العامه للكهرباء.

الجدير بالذكر أن مكتب خدمات المستهلكين بنينا ، كان مقرّه في مبنى شركة الكهرباء ويضمّ عدة قطاعات، من ضمنها قسم خدمات المستهلكين.

يشار إلى أن بسبب الحرب التي كانت في منطقة بنينا ،دمّر المقرّ دمارا شاملا. (وال – بنينا) ب خ / هــ ع

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