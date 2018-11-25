افتتاح قسم خدمات المستهلكين في بلدية بنينا

بنينا 25 نوفمبر 2018 (وال) – ذكر مدير المكتب الإعلامي لبلدية بنينا صالح الشلماني ــ لوكالة الأنباء الليبية ــ أن عميد بلدية بنينا ناجي البرغثي، افتتح قسم خدمات المستهلكين في البلدية.
وأضاف الشلماني أن افتتاح القسم ، يأتي ضمن المشاريع المتعاقد عليها من البلديّة ، بإشراف مكتب الإسكان والمرافق التابع لبلدية بنينا ومكتب الإسكان والمرافق بنينا.
وأكد الشلماني على البدء في مباشرة العمل ، بقسم خدمات المستهلكين بنينا التابع للشركة العامه للكهرباء.
الجدير بالذكر أن مكتب خدمات المستهلكين بنينا ، كان مقرّه في مبنى شركة الكهرباء ويضمّ عدة قطاعات، من ضمنها قسم خدمات المستهلكين.
يشار إلى أن بسبب الحرب التي كانت في منطقة بنينا ،دمّر المقرّ دمارا شاملا. (وال – بنينا) ب خ / هــ ع
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