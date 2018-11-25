الفاخري لــ(وال): مجلس جامعة بنغازي متضامن مع موظفي الجامعة في المطالبة بجميع حقوقهم المشروعة

بنغازي 25 نوفمبر 2018 (وال) – صرّح عميد جامعة بنغازي الدكتور مصطفى الفاخري – لوكالة الإنباء الليبية – أن مجلس الجامعة متضامن مع موظفي الجامعة في المطالبة بجميع حقوقهم المشروعة ،ويقف معهم بكل إمكانياتهم وبالطّرق القانونية لتحقيق هذه المطالب والحقوق من جهات اختصاص الدولة الليبية.

وأضاف الفاخري أنه تقرّر أيضا تشكيل لجنة مختصّة من مجلس الجامعة ؛ للقاء معالي رئيس الوزراء بمدينة البيضاء على وجه السّرعة ، وعرض الأمر لإيجاد حلول عاجلة للصّعوبات والمختنقات التي تواجه الجامعة بشكل عام ، والطلبة وحقوق الموظفين والعاملين بشكل خاص.

وأكّد الفاخري على إعطاء الأولوية، لمعالجة القضايا المالية فيما يخصّ شريحة الموطنين وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار عميد الجامعة إلى أنه في الوقت الذي نكرّر فيه دعمنا وتضامننا للأخوة المواطنين والعاملين بالجامعة ، نأمل منهم الشعور بالمسؤولية تجاه الوضع الدّراسي لأبنائنا الطلاب الذين تعرّضوا للتعطيل والتأخير؛ جرّاء الأحداث والظروف التي واجهت بلادنا خلال السّنوات الأخيرة.(وال – بنغازي) ب خ / ن ح / هــ ع

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