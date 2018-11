مختار يؤكد على ضرورة توجه الدولة إلى المنطقة الجنوبية

قام النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار أمس السبت بالمشاركة في ملتقى آفاق التنمية في الجنوب الليبي وذلك بحضور عدد من الوزراء و الوكلاء و رؤساء الهيئات في حكومة الوفاق الوطني وعدد من رجال الأعمال.

حيث حث مختار خلال كلمة ألقاها بالملتقى على ضرورة توجه الدولة إلى المنطقة الجنوبية وأن تكون حاضرة بقوة من أجل ضمان الأمن والاستقرار فيها.

هذا وتُعاني المنطقة الجنوبية أوضاعاً متردية بسبب حرب الشوارع التي تعيشها بالإضافة إلى الانهيار شبه التام للبنية التحتية وشح في السيولة والوقود.

