المتوسط:

أدانت الأمم المتحدة الهجوم الإرهابي الدامي الذي طال تازربو ونسب إلى تنظيم داعش وفقاً للسلطات المحلية.

ودعت الأمم المتحدة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى وقف استهداف المدنيين والأهداف المدنية فوراً امتثالاً للقانون الإنساني الدولي. كما تدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب.

