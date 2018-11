المتوسط:

وصلت إلى قطاع الخدمات الصحية في الكفرة كمية كبيرة من الأدوية على متن طائرة قادمة من طرابلس ، إضافة الى مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والمعدات الخاصة بجمرك الكفرة.

من جهة أخرى وبإشراف مدير إدارة الخدمات الصحية اسماعيل العيضة ، سلم جهاز الإمداد الطبي شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الى مستشفى تازربو القروي ، للتخفيف عن معاناة السكان هناك عقب الهجوم الإرهابي الأخير.

The post «الإمداد الطبي» يسلم شحنة أدوية الى مستشفى تازربو القروي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية