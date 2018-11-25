قزيط : هدف واحد للمشري وراء ترشيح سيف النصر للرئاسي

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط أمس السبت إن هدف تزكية عبد المجيد سيف النصر بديلاً عن النائب المستقيل من “الرئاسي”موسى الكوني في هذا الوقت يصب في صالح بقاء المجلس الرئاسي والذي أكد أنّ بقاءه لا يخدم البلاد.

قزيط أبدى في تصريح لبرنامج “LIVE”على قناة “NEWS 218″إستغرابه من مطالبة رئيس مجلس الدولة خالد المشري المجلس الرئاسي بتعيين سيف النصر في هذا الوقت مع أنه تمت تزكيته قبل عام فى إشارة منه لوثيقة متداولة بالخصوص عبر مواقع التواصل الإجتماعي تضم إسمه وأعضاء آخرين .

وأضاف أن المحاولات جارية للتأكد من مصداقية الرسالة المحالة للمشري بشأن ترشيح سيف النصر قبل سنة من الآن مؤكداً صحة توقيعات النواب وأعضاء مجلس الدولة حول الموافقة على الترشيح وأنه من ضمن الموقعين بعد طرح أفكار بضرورة ترميم المجلس الرئاسي وسد الفراغ الذي تركه الكوني .

وأشار قزيط إلى أن هذه التزكية جاءت لعدة اعتبارات من بينها معاناة الجنوب وأنه بعد التواصل معهم تبين أنه لديهم رغبة في سد الفراغ عبر الدفع بشخصية عبد المجيد سيف النصر،مضيفاً أن طرح سيف النصر ليس وليد اللحظة بل جاء منذ عام مضى معرباً عن إستغرابه أن يتم إبراز هذا الترشيح مجدداً الآن.

وتساءل قزيط: لماذا يطرح هذا الأمر الآن في ظل تغير المعطيات السياسية والجهود الرامية لتغيير المجلس الرئاسي؟ مبيناً بأنه وقبل عام عندما تمت تزكية سيف النصر كانت الفكرة أن يذهب ويُزكي أهالي الجنوب هذه الشخصية للبعثة الأممية للدعم في ليبيا التي تطبق بدورها ما ورد في الاتفاق السياسي بالجمع بين الدولة البرلمان وسد هذه الثغرة وذلك على حد تعبيره.

المرصد – متابعات

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