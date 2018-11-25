مُكافحة الإرهاب تُداهم مُشتبهاً به في بني وليد

علمت 218 من مصادر خاصة أن قوة مُكافحة الإرهاب توجهت نحو مدينة بني وليد فجر اليوم الأحد وقامت باقتياد المدعو “عادل عبد الحميد” للاشتباه بانضمامه إلى داعش.

وتمت عملية القبض على عادل بمكان إقامته في منطقة طريق المطار، عند الساعة الرابعة فجراً، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في بني وليد، بينما لم تكشف المصادر عن الجهة التي تم اقتياده إليها.

وبحسب ما نقلته المصادر عن سُكان في المدينة، فإنّ المُشتبه به ينتمي إلى مدينة سرت التي تبعد عن بني وليد نحو 300 كليو متر.

يُشار إلى أن القيادة الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” سبق وأن نفذت عدة ضربات جوية في بني وليد، استهدفت من خلالها عناصر ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية في ليبيا.

وكانت آخر هذه الضربات، في الـ28 من أغسطس الماضي بمنطقة الظهرة بحي القطانشة وأسفرت عن مقتل أبرز قيادات داعش في ليبيا، الإرهابي وليد أبوحربية غميض.

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