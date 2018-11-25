المتحدّث باسم منطقة الكفرة العسكريّة يؤكّد لـ”وال” استمرار الاشتباكات بين الجيش وتنظيم داعش في محيط تازربو

تازربو 25 نوفمبر 2018 (وال)- قال المتحدّث باسم منطقة الكفرة العسكريّة “مفتاح بوزيد” اليوم الأحد، إن الاشتباكات متواصلة بين قوات الجيش الوطني وتنظيم داعش ،في يومها الثّاني على التّوالي بمحيط مدينة تازربو.

وأضاف “مفتاح بوزيد” – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن المعارك تدور رحاها في هذه الأثناء، بمنطقة وادي الحطب في منطقة جبال الهروج بالقرب من منطقة زلّة .

وأشار “مفتاح بوزيد” إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قتل (18) إرهابياً وحرق “4” آليات مسلّحة واستيلاء على آليتين مسلحتين، مؤكداً في الوقت ذاته، عدم وجود أيّ خسائر أو جرحى في صفوف قوات الجيش الوطني .

وأوضح “مفتاح بوزيد” أن صعوبة المنطقة الجغرافيّة في وادي الحطب، هي السّبب وراء عدم حسم المعركة إلى الآن، مشدداً في الوقت ذاته على أن الجيش الوطني عازم على حسم المعركة، وقضائه على كافة التنظيمات الإرهابية ،التي هاجمت مدينة تازربو مساء الجمعة، وتطهير المنطقة من بقايا تنظيم داعش خلال السّاعات القادمة . (وال- تازربو) ب ف/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال