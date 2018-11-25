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توزيع 1500 سلة غذائية على ذوي الدخل المحدود في سرت

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

شرعت جمعية “أيادي الخير” بطرابلس، الأحد، في توزيع 1500 سلة غذائية بوزن 55 ك.ج، على الأسر ذات الدخل المحدود والمحتاجين في مدينة سرت.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية سرت للرائد، إن لجنة الأزمة والطؤارى بالبلدية تشرف على توزيع السلة الغذائية، موضحا أن التوزيع جرى وفقا للقوائم التي أعدّتها اللجنة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن المساعدات الغذائية ممولة من برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن التوزيع سيستغرق يومين.

وكانت جمعية “أيادي الخير” وزعت، في مطلع نوفمبر الجاري، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، مساعدات غذائية على الأسر ذات الدخل المحدود في سرت.

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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