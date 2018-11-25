مكتب خدمات السّاحل دريانة يناشد الجهات المختصّة للنّظر إلى مطالبهم

دريانة 25 نوفمبر 2018 (وال) – أوضح مدير مكتب خدمات السّاحل دريانة “فرج المقرحي” – لوكالة الانباء الليبية – أنه إلى الآن لم يسمع آحد مناشداتهم ومطالبهم ، بعد الاعتصام الميداني الذي قاموا به لأكثر من عشرة أيام ، بعد إغلاق مرمى القمامة دريانة جرّاء تكدّس القمامة أمام المنازل وعلى الطّرق الرئيسيّة والزراعيّة.

وأضاف “المقرحي” أنه رغم مخاطبة جميع الجهات المسؤولة في الدولة ولكن دون جدوى، وبعد عجز الجهات المسؤولة في بلدية توكرة وشركة الخدمات العامة على توفير أبسط الامكانيات المتمثّلة في (إيجار آلة كاشيك).

وأشار إلى أنه تم إحضار (كاشيك) على حسابي الخاصّ وتم استئناف العمل حفاظاً على صحة المواطنين. (وال – دريانة) ب خ / هــ ع

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