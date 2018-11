المتوسط:

قال المكتب الإعلامي لبلدية سرت، الأحد، إنه تم توزيع 1500 سلة غذائية بوزن 55 كيلو جرام، على الأسر ذات الدخل المحدود والمحتاجين في مدينة سرت.

وقال المكتب الإعلامي، إن لجنة الأزمة والطوارئ بالبلدية تشرف على توزيع السلة الغذائية، موضحا أن التوزيع جرى وفقا للقوائم التي أعدّتها اللجنة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن المساعدات الغذائية ممولة من برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن التوزيع سيستغرق يومين.

The post «بلدي سرت» يوزع 1500 سلة غذائية على المواطنين بالمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية