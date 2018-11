المتوسط:

انضم زورق دورية جديد تحت مسمى (أوباري) إلى قوة حرس السواحل قادماً من ميناء مسينا بإيطاليا. وكان الزورق المذكور قد وصل إلى قاعدة طرابلس البحرية ظهيرة، أمس السبت، حيث تم له استقبال بحري من قبل بعض قيادات وأفراد حراس السواحل، وبترحيب القطع البحرية الراسية في القاعدة البحرية من خلال إطلاق الصافرات.

والزورق من طراز (ccrrubia)، طوله: 27متر، العرض: 7 متر، الغاطس: 2 متر.وكان طاقم فني من أفراد حرس السواحل توجه في وقت سابق إلى إيطاليا لإجراء تدريبات تشغيلية وفنية على الزورق استمرت لمدة (4) أسابيع، وفور إنتهائها تم استلامه والإبحار به مباشرة إلى طرابلس..

The post انضمام زورق دورية (أوباري) إلى قوة حرس السواحل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية