مفوضية الإنتخابات تعلن إستعدادها لإنتخابات ربيع 2019

ليبيا – أكد عضو المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات عبد الحكيم بلخير على جاهزية المفوضية للإشراف على أي عملية انتخابية فى البلاد ربيع عام 2019 شريطة إصدار مجلس النواب للقوانين اللازمة لإجراء العملية الانتخابية مشدداً على ضرورة منح المفوضية مدة لا تقل عن 3 أشهر بعد إصدار قانون الانتخابات للإعداد للعملية .

بلخير قال فى حوار خاص لصحيفة”اليوم السابع” خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة إن المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا مستعدة للإشراف على تنظيم أي عملية انتخابية سواء كانت تشريعية أو رئاسية، موضحاً أنها تحتاج لأربعة أركان أسياسية أولها التوافق السياسي بين جميع الأطراف وتأمين واصدار قانون الانتخابات وتوفير التمويل المالى اللازم للمفوضية.

وشدد عضو المفوضية العليا للإنتخابات فى ليبيا على أهمية تأمين العملية الانتخابية فى البلاد، مؤكداً على أن أهم شيء هو تأمين الانتخابات بواسطة قوات الأمن الليبية وتأمين صنادق الاقتراع وتشكيل غرف عمليات أمنية خاصة لتأمين المواطنين خلال عملية الاقتراع.

وحول عدد الدوائر الانتخابية فى ليبيا والجهة المشرفة على الانتخابات أشار إلى أن السلطات الليبية كانت تعتمد فى السابق على المدرسين فى الإشراف على عملية الانتخابات بعد التدريب اللازم لذلك، منوهاً أن ما يقرب من 35 ألف مدرس كانوا يتولون مهمة الإشراف على الانتخابات.

كما لفت إلى امكانية اصدار البرلمان لقوانين جديدة تدعو لاشراف القضاة على الانتخابات وهو ما يقتضى تحديد صلاحية القاضي داخل المركز كي لا يكون هناك تناقض بين عمل مدير المركز وعمل القاضي، كاشفاً أن البلاد بها ما يقرب من 2000 مركز انتخابي معتمد و عدد الناخبين المسجلين فى المفوضية يبلغ 2 مليون و 400 ألف مواطن ليبى من أصل 4 مليون و200 ألف يحق لهم الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

وأعلن أن المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا ستفتح سجل الناخبين مرة أخرى ، وعن تحركاتها لضمان خروج العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف أكد أن المفوضية قامت باجراءات جديدة لمنع أي عمليات تزوير وان العمل جار على التفاصيل النهائية لها كي تخرج العملية الإنتخابية بسلام.

وأبدى ترحيبه بأى تعاون يجمع المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا مع مؤسسات أو دول، لافتاً لوجود مشروع اتفاق تم توقيعه مع الأمم المتحدة للتعاون في هذا الصدد واتفاقات مع بعض المنظمات.

بلخير أضاف أن المفوضية تدعو دائماً جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقة ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة لمراقبة عملية الانتخابات، مبيناً أنه يتم حالياً دراسة التعاون مع الجانب المصري مع العلم أن هناك اتفاق سابق مع الجانب التونسى وشارك على إثرها وفد من مفوضية الانتخابات لمتابعة سير عملية انتخاب المجلس الأعلى للدولة التونسي.

أما بشأن الأموال المخصصة للمفوضية العليا للانتخابات خلال عام 2018 أكد على أن حجم الأموال المخصصة عام 2018 كانت عبارة عن ميزانية تشغيلية ومرتبات للعاملين في مفوضية الانتخابات وليست أموال مخصصة للاعداد لعملية الانتخابات، موضحاً أنه عقب التفجير الإرهابي لمقر المفوضية خلال العام الجاري تم تخصيص مبنى جديد ستتسلمه المفوضية فى العاصمة طرابلس خلال أسابيع قليلة.

وحول حجم الأموال التى تحتاجها المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا إعتبر أن المفوضية قدمت ميزانية خلال العام الماضي تقدر بـ 66 مليار دينار ليبي لتنظيم الانتخابات، مؤكداً ان رئيس المجلس الرئاسى وافق عليها وأحالها لوزارة المالية التى تنتظر اصدار قانون الانتخابات كي يتم صرف الأموال.

وعلق على ما تردد من عبث بعض الأطراف بسجل الناخبين نافياً العبث بسجل الناخبين الليبيين، مشيراً إلى عدم تسلم المفوضية لأي شكوى بالخصوص ولم تلحظ المفوضية أي ازدواجية في الأسماء أو الأرقام الوطنية بمنظومة المفوضية.

عضو المفوضية العليا للإنتخابات قال إنه من الإستحالة إجراء الانتخابات في ليبيا الشهر المقبل لأن المفوضية تحتاج لعدة أشهر قبل الاعداد للإنتخابات وذلك بعد صدور قانون الانتخابات عن مجلس النواب.

وبسؤاله عن تعرض المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا لأي ضغوطات بالعاصمة طرابلس أكد أنهم لا يتعرضوا لأي ضغوطات، مشيراً إلى أن كافة الأطراف السياسية تتعامل بمستوى عالي من التواصل ولم تسعى تلك الأطراف لاقحام المفوضية بتجاذبات سياسية ونعمل بكل استقلالية ولا نتدخل في الامور السياسية.

المرصد – متابعات

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