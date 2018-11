«تعليم الوفاق» تدعو المعلمين للتسجيل ببرنامج الاحتياجات التدريبية

المتوسط:

دعا منسق عام برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين الدكتور “ابوبكر الهاشمي” مراقبي التعليم بالبلديات للتعميم على المؤسسات التعليمية وأقسام الاحتياط العام لتبليغ جميع المعلمين والمعلمات ببدء التسجيل بالمرحلة الثانية للبرنامج من خلال زيارة الموقع الالكتروني المعد لهذا الغرض.

وأعرب “أبوبكر الهاشمي” عن خاص شكره وعظيم امتنانه لكافة المعلمين والمعلمات الذين شاركوا في برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية في المجال المعرفي بمرحلته الأولى والتي تم تنفيدها في مطلع العام الدراسي الجاري.

وأفاد “الهاشمي ” بأن نتائج التقييم جاهزة وفي انتظار تقييم الجانب الأدائي لهم عبر زيارات المفتشين التربويين في الفصل الدراسي الأول وذلك من خلال صحيفة المعلم الالكترونية التي أعدتها مصلحة التفتيش التربوي لتكتمل عملية التقييم في الجانبين المعرفي والأدائي ، مشيراً إلى أن النتائج ستعرض على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة وعلى صفحتها على”فيسبوك ” ، مبيناً بأن عملية عرض النتائج ستكون على مستوى محدود بحيث سيسمح للمعلم فقط بالاطلاع على نتيجته .

ونبه “الهاشمي” المعلمين والمعلمات الذين تغيبوا عن التقييم في المرحلة الأولى لأي سبب كان بأن عملية التقييم إلزامية على جميع المعلمين والمعلمات المسكنين على جداول دراسية داخل المؤسسات التعليمية وكذلك المؤهلين تربويا من المحالين على الاحتياط العام مؤكداً بأن عليهم أن يبادروا بتسجيل أسمائهم عبر الموقع الإلكتروني المبين أعلاه.

وأضاف “الهاشمي ” بأنه وضمن التحضير للمرحلة الثانية من برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين فقد قررت الوزارة منح فرصة أخيرة لمن لم يلتحقوا بالبرنامج في مرحلته الأولى، لافتا الى أن هذه الفرصة سيتم تنفيذها ضمن فعاليات المرحلة الثانية وذالك في مطلع الفصل الدراسي الثاني ، ونبه المعلمين الذين لم يلتحقوا من التغيب عن التقييم مشيراً الي أن من يتغيب يتحمل ما يترتب على تغيبه من إجراءات.

