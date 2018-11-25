الدايلي مايل:بريطانيا ستدريب قوات ليبية في طرابلس مقابل تسليم هاشم العبيدي

العنوان-لندن قالت صحيفة الدايلي مايل إن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا ستقوم بتدريب قوات ليبية في طرابلس مقابل تسليم هاشم العبيدي شقيق منفذ هجوم مانشستر سلمان العبيدي بموجب اتفاق وقعه السفير البريطاني فرانك بيكر وفتحي باشاغا الأسبوع الماضي وأضافت الصحيفة إن الشرطة البريطانية تأمل في إعادة هاشم العبيدي (20 عاماً) إلى البلاد للمثول للمحاكمة …

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