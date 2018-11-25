” داعش وخلاياه ” على طاولة إجتماع صالح وبوشناف

ليبيا – بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس السبت مع وزير داخلية المؤقتة إبراهيم بوشناف تداعيات الهجوم الإرهابي الغادر الذي ضرب بلدية تازربو مساء الجمعة وراح ضحيته عدد من رجال الأمن والمدنيين.

اللقاء الذي جرى بمدينة القبة ، ناقش بحسب المكتب الإعلامي لداخلية المؤقتة الهجمات المتكررة التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي على مناطق الجنوب الشرقي لليبيا وعدد من الأهداف الحيوية الواقعة في ذلك النطاق الجغرافي كجهاز النهر الصناعي ومحطات الكهرباء وشركات النفط.

وبدروه ، أكد بوشناف أن جيوب تنظيم داعش الإرهابي والعصابات الإجرامية التي تتحرك في تلك المناطق قل نشاطها في الفترة الأخيرة مع الانتشار الأمني والعسكري هناك ، مشيرًا إلى أن عناصر الجيش ورجال الأمن تطارد المجموعات التي هاجمت تازربو منذ مساء الجمعة وبأنها لن تهنأ حتى إلقاء القبض عليهم أو دحرهم في الصحراء.

وفي السياق ذاته، أجرى رئيس البرلمان رفقة وزير الداخلية جولة إلى مديرية أمن القبة وذلك للاطلاع على أوضاع المديرية وسير العمل بها وبنطاق اختصاصها.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر مديرية أمن القبة وحضره مديرها العميد محمد مسعود الكيلاني المغربي ومدير مكتب وزير الداخلية المقدم محمد عثمان الوزري إلى جانب رئيس فرع جهاز الأمن الداخلي بالقبة أبرز العراقيل والصعاب التي تواجه العمل بالمديرية.

وأكد بوشناف أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه عمل المديرية وستعمل على تزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة للعمل.

وفي ختام اللقاء،حيا رئيس مجلس النواب جهود رجال وزارة الداخلية في العمل على استتباب الأمن وحماية ظهر القوات المسلحة ، مؤكداً على أن عمل رجال الأمن والشرطة بات واضحاً للعيان من خلال السير في تعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون.

المرصد – متابعات

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