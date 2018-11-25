الليبية تنفي تراجعها عن قرار رفع أسعار تذاكرها

قال مدير مكتب الإعلام بالخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة، الأحد، إن الشركة لم تتراجع عن قرار رفع أسعار تذاكرها، وإن التصريحات التي تفيد بتراجع الشركة لا تمثلنا.

وأوضاف قنيوة، في تصريح للرائد، أن الأسعار الجديدة للتذاكر قيد الدراسة حاليًّا، وقد تحدد اليوم أو غدا، نافيا وجود مفاوضات مع المجلس الرئاسي لاستثناء الحوالات المالية للشركة من سعر الصرف الذي حددته الإصلاحات الاقتصادية.

وبيّن قنيوة أن الشركة لم تشترِ الدولار من السوق السوداء، وتجري حوالاتها المالية في السنوات الثلاث الماضية بالسعر المحدد من المصرف المركزي وهو 1.40 دينار للدولار الواحد.

يُذكر أن وسائل إعلام تداولت خبرا يفيد بتراجع شركة الخطوط الجوية الليبية عن رفع أسعار تذاكرها الذي أعلنته الأربعاء الماضي.

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