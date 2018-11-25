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بالصور.. تفاصيل توقعات طقس ليبيا 

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستمر المنخفض الجوي بالتأثير على أغلب مناطق البلاد، ويتزامن مع رياح معتدلة جنوبية غربية وجنوبية شرقية تُثير الغبار والأتربة على بعض المناطق.

وتتكاثر السحب الماطرة على مناطق شمال ووسط البلاد، ومن المتوقع أن تشهد مناطق الجفرة والحماد والشمال الغربي أمطارا خفيفة تمتد إلى منطقة الشمال الشرقي منتصف اليوم.

وحول درجات الحرارة، أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن درجات حرارة المناطق الجبلية لن تتجاوز الـ19 درجة مئوية، فيما تصل إلى 26 درجة مئوية على المنطقة الجنوبية.

وفيما يلي خريطة توضح توقعات الأحوال الجوية على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، نقلا عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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