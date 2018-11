وكيل «تعليم الوفاق» يشارك مراقبة تعليم تاجوراء اختتام مسابقة «مدرستنا خير»

المتوسط:

شارك وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، مراقبة تعليم تاجوراء إعلان نتائج مسابقة مدرستنا خير، التي تنظمها مؤسسة الرواد للتعليم للسنة الثالثة على التوالي بحضور عميد البلدية ومراقَب التعليم ومديري مركز المناهج التعليمية والاحتياط العام بالوزارة.

وتم خلال هذه الاحتفالية تكريم المدارس المتميزة، وكذلك أفضل ثلاث معلمين في كل تخصص والتي تعتبر من الخطوات الإيجابية التي تشهدها البلدية.

ورحب الوكيل في كلمته بهذه المناشط المتميزة والتي ستعمل الوزارة علي ترسيخها في كل المراقبات وإقامة مسابقة مماثلة علي مستوي الوزارة.

