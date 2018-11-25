 صالح يبحث إتمام الصلح بين القذاذفه وأولاد سليمان

التقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح رفقة رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب طلال الميهوب وفدا من عمد ومشائخ قبيلة الجميعات بمدينة القبة قادما من مصر بحضور عمد ومشائخ قبيلة العبيدات.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي إن اللقاء بحث التوفيق وإتمام المصالحة بين قبيلتي أولاد سليمان والقذاذفه في مدينة سبها.

وقدم صالح الشكر للوفد على جهوده وجهود من سبقه في التوفيق وإتمام المصالحة بين قبيلتي أولاد سليمان والقذاذفه، مؤكدا اهتمامه بالقضية حيث كلف في وقت سابق لجنة بالخصوص نجحت في التهدئة بينهما في حينها وإبرام وثيقة عهد واتفاق لحل القضية كما.

ووعد صالح الوفد بدعمهم ومساعدتهم والتواصل معهم طيلة فترة تواجده بسبها لإتمام التوفيق والمصالحة وجرى تشكيل لجنة من عمد ومشائخ برقة لمرافقة الوفد.

من جانبه أوضح رئيس لجنة الوفد التي كلفها رئيس مجلس النواب العمدة علي عبدالحفيظ العبيدي الخطوات التي اتخذتها اللجنة وحلول التي من شأنها مساهمة ومشاركة كل لجان المصالحة بالجنوب الليبي وليبيا عموما، مؤكدا أنه وأعضاء اللجنة سوف يتعاونون مع وفد قبيلة الجميعات لإتمام التوفيق والصلح النهائي بين قبيلتي أولاد سليمان والقذاذفه قي مدينة سبها.

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