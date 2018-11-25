الشاطر : مصنع الرابطة تم تفكيكه وبيعه خارج ليبيا

وفى 10 يناير الماضي أكدت الشركة الإيطالية المشغلة لمصنع الرابطة للأدوية أنها ستعمل على عودة فنييها خلال أيام لصيانة الآلات والمعدات المصنع ولكن لم يعد يعرف عن ذلك أي شيء.

وبيّنت الشركة خلال اجتماعها مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وإدارة المصنع في طرابلس، أنها ستبدأ في تشغيل المصنع مباشرة فور انتهاء فنييها من عملية التجهيز والصيانة. وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق الوطني.

وتحدث السراج عن أهمية توفير المستلزمات الدوائية في ليبيا، وضرورة إعادة تشغيل مصنع الرابطة للأدوية لتوفير جزء من الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

ويعتبر مصنع الرابطة للأدوية أحد المشاريع التابعة للشركة العامة لصناعة الأدوية والمسلتزمات الطبية، ويبعد عن مدينة طرابلس حوالي 90 كم.

وقام المصنع في عام 1997 بإنتاج صنفين من المواد الداخلية في صناعة المستحضرات الصيدلانية والمتمتلة في مادتين ساليسيلك أسيد، والأسيتومينفين.

المرصد – متابعات