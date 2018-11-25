المتوسط:

في إطار زيارة مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط الى مرسى البريقة، عقد المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاً مع اللواء ناجي حمد المغربي آمر حرس المنشآت النفطية للمناطق الشرقية والوسطى وعدد من ضباط الجهاز ورئيس وأعضاء مجلس الحكماء والأعيان بالمنطقة، ورئيس وأعضاء مجلس البريقة البلدي، بحضور أعضاء مجلس ادارة المؤسسة السادة جادالله العوكلي وبلقاسم شنقير مدير عام الأمن والسلامة والتنمية المستدامة السيد خالد بو خطوة و السادة رئيس و أعضاء لجنة ادارة شركة سرت لإنتاج و تصنيع النفط و الغاز.

وناقش رئيس مجلس الإدارة مع الأعيان والحكماء برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية الحالية والمستقبلية وأعطى السيد رئيس مجلس الادارة توجيهاته للإدارة العامة للأمن والسلامة والتنمية المستدامة بالتنسيق مع المجلس البلدي البريقة للمساهمة في برامج التنمية في المنطقة وفق إمكانيات المؤسسة ووفق ما يخصص لها من ميزانيات .

من جهتهم، عبر الأعيان والحكماء والمجلس البلدي البريقة عن امتنانهم العميق لجهود المؤسسة في الحفاظ على قطاع النفط والغاز.

وتوجه مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر إلى حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى والشرقية على جهودهم في الذود عن المنشآت النفطية. كما توجه بالشكر للعمدة فرج بو وازنة رئيس حكماء منطقة البريقة و ضواحيها والسيد ناصر عطية رئيس المجلس البلدي بالبريقة على ما يبذلونه من جهود من أجل المحافظة على استقرار شركة سرت .

The post رئيس «الوطنية للنفط» يجتمع مع آمر حرس المنشآت النفطية بالمناطق الوسطى والشرقية appeared first on صحيفة المتوسط.

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