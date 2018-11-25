فخامة رئيس مجلس النّواب يلتقي وفدًا من عمد ومشايخ  قبيلة الجميعات

القبة 25 نوفمبر 2018 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى وفدا من عمد ومشايخ قبيلة الجميعات في مدينة القبة قادما من جمهورية مصر العربية.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب “فتحي عبدالكريم المريمي” إن الاجتماع بحضور سيادة رئيس لجنة الدّفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب “طلال الميهوب” وعمد ومشايخ قبيلة العبيدات ؛ وذلك بشأن التّوفيق وإتمام المصالحة بين قبيلتي أولاد سليمان والقذاذفة في مدينة سبها.

وأضاف المريمي أن فخامة رئيس مجلس النواب، ألقى خلال اللقاء كلمة رحّب فيها بالوفد شاكرًا جهودهم وجهود من سبقهم في التّوفيق وإتمام المصالحة، بين قبيلتي أولاد سليمان والقذاذفة.

وأضاف المستشار الإعلامي “المريمي” أن فخامة رئيس مجلس النّواب أكّد للوفد اهتمامه بهذه القضية، وأنه سبق وأن كلّف لجنة بالخصوص من إنجازاتها والتهدئة بينهما في حينها، وإبرام وثيقة عهد واتّفاق لحلّ القضيّة، كما وعدهم بدعمهم ومساعدتهم والتّواصل معهم طيلة تواجدهم في سبها ؛لإتمام التوفيق والمصالحة وشُكّلت لجنة لمرافقتهم من عمد ومشايخ برقة.

وأشار “المريمي” إلى أن رئيس لجنة الوفد التي كلفها رئيس مجلس النّواب العمدة “علي عبدالحفيظ العبيدي”أوضح لهم ما اتخذته اللجنة من خطوات وحلول بمساهمة ومشاركة كل لجان المصالحة بالجنوب الليبي وأيضا على مستوى ليبيا.

وأكّد “العبيدي” لهم بأنه وأعضاء اللجنة سوف يتعاونوا ،مع وفد قبيلة الجميعات لإتمام التوفيق والصّلح النّهائي بين قبيلتي أولاد سليمان والقذاذفة قي مدينة سبها.(وال – القبة) ب ع/أ د

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