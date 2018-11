في محاولة لتبرير فشله.. «باشاغا» يؤكد هيكلة وزارة الداخلية لمواجهة التحديات

المتوسط:

أكد وزير الداخلية بحكومة فتحي باشاغا، على ضرورة هيكلية الوزارة من ضباط وضباط صف وموظفين تابعين للوزارة، في إطار عمليات التطوير ولمواجهة التحديات.

واستعرض باشاغا، خلال لقاءه وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتورة إيمان بن يونس، صباح اليوم الأحد، بمقر الوزارة بطرابلس، عددا من المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

الجدير بالذكر، ان هناك انتقادة عدة لحكومة الوفاق، بعجزها عن مواجهة التحديات وضبط الأمن والاستقرار في الشارع الليبي.

