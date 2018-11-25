قوات الجيش تشتبك مع داعش فى منطقة ” وادي الحطب “

ليبيا – أكد المتحدث باسم منطقة الكفرة العسكرية التابعة للقيادة العامة مفتاح بوزيد اليوم الأحد على إستمرار الاشتباكات بين قوات الجيش وتنظيم “داعش”في يومها الثاني على التوالي بمحيط مدينة تازربو.

بوزيد أوضح في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة وتابعته صحيفة المرصد أن المعارك تدور بمنطقة وادي الحطب في منطقة جبال الهروج بالقرب من منطقة زلّة.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من قتل (18) إرهابي وحرق 4 آليات مسلحة والإستيلاء على آليتين مسلحتين، مؤكداً على عدم وجود أي خسائر أو جرحى في صفوف قوات الامن .

كما بيّن أن صعوبة المنطقة الجغرافية في وادي الحطب هي السبب وراء عدم حسم المعركة إلى الآن، مشدداً على أن الجيش عازم على حسمها والقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية التي هاجمت مدينة تازربو وتطهير المنطقة من بقايا تنظيم “داعش” خلال الساعات القادمة.

المرصد – متابعات

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