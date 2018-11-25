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خفر السواحل يستلم زورق “أوباري” من إيطاليا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدمت إيطاليا الزورق “أوباري” إلى خفر السواحل الليبي ضمن خطة الدعم التي تستهدف رفع مستوى عمل الجهاز.

واستلم خفر السواحل الزورق، أمس السبت، من قاعدة طرابلس البحرية قادماً من ميناء مسينا بإيطاليا.

وسبق أن حصل فريق فني من حرس السواحل الليبي على التدريبات اللازمة في إيطاليا لتشغيل “أوباري” وهو من طراز “ccrrubia”.

وسافر الطاقم الفني بالزورق من إيطاليا إلى قاعدة طرابلس بعد انتهاء الفترة التدريبية التي استمرت شهرا كاملا.

يشار إلى أنّ خفر السواحل استلم الخميس الماضي زورق فزان من إيطاليا، وهو أيضا يندرج ضمن الدعم الإيطالي لحرس السواحل وذلك للتعاون في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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