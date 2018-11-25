هدية يحذر الجوار من نجاح مخطط نقل ” إرهابيي إدلب ” إلى ليبيا عبر تركيا

ليبيا – دعا عضو مجلس النواب زايد هدية دول الجوار الليبي أمس السبت إلى ضرورة التعاون مع الجيش لتأمين الحدود المشتركة،مشيراً إلى أن تهديدات الجماعات الإرهابية في ليبيا سببه الانقسام السياسي.

هدية قال في تصريح خاص لموقع”العين الإخبارية” إن تركيا تسعى إلى التخلص من الإرهابيين المحاصرين في مدينة إدلب السورية حيث آخر معاقلهم بنقلهم إلى ليبيا لدعم جماعات مدعومة من أنقرة في ليبيا .

وأشار فى هذا الصدد إلى وجود عمل مخابراتي منظم لإدخال الجماعات المتطرفة من سوريا إلى الجنوب الليبي للاستقرار ما سيؤثر على دول الجوار الليبي أكثر من ليبيا نفسها خاصة الدول التي ترتبط بحدود مع ليبيا في جنوب البلاد.

وطالب عضو مجلس النواب الدول الأفريقية ودول الجوار الليبي بضرورة دعم ليبيا في تأمين الحدود وتوفير الدعم الجوي لمنع تسلل إرهابيين إلى داخل ليبيا خاصة في ظل الانقسام السياسي وإنتشار الجماعات الإرهابية في بعض المدن الليبية.

وشدد هدية على ضرورة رفع حظر التسليح عن الجيش،داعياً مصر وتشاد والسودان والنيجر وتشاد للتنسيق الكامل مع الجيش للقضاء على المخطط التركي ومنع تدفق الجماعات المتطرفة للدخول إلى ليبيا.

المرصد – متابعات

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