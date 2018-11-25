انضمام الزورق “أوباري” الى حرس السواحل

وصل الى حرس السواحل قادما من ايطاليا زورق الدورية الجديد ” أوباري” من طراز “)، طوله: 27متر، العرض: 7 متر، الغاطس: 2 متر.

وفي بيان صادر عن مكتب الإعلام والثقافة البحرية التايع للقوات البحرية الليبية فإنه بتاريخ 21 نوفمبر 2018م تم وصول الزورق (فزان) – من نفس الطراز – وإنضمامه الى قوة حرس السواحل. ويدخل هذان الزورقان ضمن الدعم الإيطالي لحرس السواحل تقديراً لجهوده المبذوله، وتأكيداً على إستمرار التعاون البناء في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وغيرها من الظواهر غير القانونية في المياه البحرية الليبية، وضمن الإطار العام لإتفاقية 2008م.

وياتي انضمام الزورق إضافة لقوات حرس السواحل في تأدية كافة المهام المناطة بها، وخاصة في مجال الدوريات والمراقبة والإستطلاع وإنفاذ القانون في البحر، وفي مراقبة الصيد البحري، ومراقبة البيئة البحرية، إضافة لمكافحة الأنشطة غير الشرعية في البحر، وغير المرخص لها.

كما ينبغي الإشارة هنا أن هناك عدد (10) قوارب ساحلية سريعة (فايبر) ذات محركات داخلية بطول ( 10) متر من المنتظر تسليمهما خلال الفترة القادمة، تستخذم هذه القوارب في التدخّل وإنفاد القانون في المناطق القريبة من الساحل، وحماية الموانئ، ومراقبة وحماية مناطق المخطاف، وهي تندرج في إطار هذا الدعم والتعاون. وقد توجهت الأطقم التشغيلية لها إلى إيطاليا وعدد افرادها (20) فرداًدً مع مشرفين إثنين، وفترة التدريب ستستمر لمدة شهر.

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