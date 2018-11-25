ليبيا الأخطر على المهاجرين.. والأمم المتحدة تسرع وتيرة “العودة الطوعية”

ما لا يقل عن 15 ألف مهاجر غير شرعي تمكنوا من العودة إلى بلادهم من ليبيا، بحسب ما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة في آخر إحصائياتها حتى الآن.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “tribune” البريطانية، فإن المهاجرين عادوا إلى حوالي 32 دولة حول آسيا وأفريقيا، وذلك وفقًا لبرنامج العودة الطوعية الذي تتبناه الأمم المتحدة.

وأوضح الموقع، أن الأمم المتحدة تحاول الإسراع في عملية إعادة المهاجرين إلى بلادهم منذ أن نقل موقع “CNN” الأمريكي فيديو لعدد من المهاجرين الأفارقة كان يتم بيعهم كعبيد، ومنذ ذلك الوقت تحاول الأمم المتحدة تسريع عودة المهاجرين حتى لا يتكرر ذلك الأمر، خاصة في البلاد التي تعاني من الصراعات.

وأشار الموقع إلى أن ليبيا تعتبر من أكثر البلاد التي يتم الإساءة فيها للمهاجرين بواسطة العصابات المنتشرة هناك، والتي تستغل المهاجرين وتعاملهم بطرق مهينة، نظرًا لعدم استقرار أوضاع البلاد سياسيًا وانتشار الجماعات المسلحة والفوضى، والتي سيطرت على كل مكان منذ سقوط القذافي عام 2011، وفقًا للتقرير.

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