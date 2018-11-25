وزارة العمل والتأهيل تطلق البرنامج الوطني لتطوير سوق العمل

أطلقت وزارة العمل والتأهيل مساء أمس السبت البرنامج الوطني لتطوير سوق العمل والذي يتضمن “11” مبادرة رئيسية وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للعام 2019.

وتضمن البرنامج الذي أعلن انطلاقه ضمن ورشة عمل بالخصوص إحدى عشر مبادرة وهي تطوير لعدد 6 مراكز تدريبية بكفاءة وبجودة عالمية منها: دعم برامج الريادة للشباب المبدعين، تفعيل صندوق التسهيلات المالية، إطلاق المرصد الوطني لمهارات المستقبل، تفعيل التفتيش وضمان حقوق العاملين، إحياء نظام وممارسات الخدمة المدنية، تطوير نظام المعلومات، تشريع الحماية الاجتماعية من البطالة، استراتيجية تمكين المرأة، تنظيم العمالة الوافدة و استراتيجية دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

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