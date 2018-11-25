الزورق (أوباري) ينضم إلى قوة حرس السواحل في طرابلس

العنوان-طرابلس

استقبلت البحرية الليبية في طرابلس زورق دورية جديد تحت مسمى (أوباري) إلى قوة حرس السواحل قادماً من ميناء مسينا بإيطاليا.

وكان الزورق المذكور قد وصل إلى قاعدة طرابلس البحرية السبت حيث تم له استقبال بحري من قبل بعض قيادات وأفراد حراس السواحل، وبترحيب القطع البحرية الراسية في القاعدة البحرية من خلال إطلاق الصافرات.

وذكر الناطق باسم حرس السواحل “أيوب قاسم ” أن الزورق من طراز (ccrrubia)، طوله: 27مترا، العرض: 7 أمتار، الغاطس: متران.

وأن طاقما فنيا من أفراد حرس السواحل كان توجه في وقت سابق إلى إيطاليا لإجراء تدريبات تشغيلية وفنية على الزورق استمرت لمدة (4) أسابيع، وفور انتهائها تم استلامه والإبحار به مباشرة إلى طرابلس.

وأضاف قاسم أن هذه الخطوة تأتي ضمن الدعم الإيطالي لحرس السواحل بناء على استمرار التعاون البنَّاء في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وغيرها من الظواهر غير القانونية في المياه البحرية الليبية، وضمن الإطار العام لاتفاقية 2008م.

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