الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يتعاونان لتعزيز قدرة السلطات المحلية على توفير الخدمات الأساسية في ليبيا

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان هناك 670,500 مواطن في ليبيا يحتاج إلى المساعدة الإنسانية المتعلقة بمجال المياه والصرف الصحي.

وقال في بيان استلمت ” الاقتصادية ” نسخة عنه ان الأزمة التي عاشتها البلاد أثرت في 267,000 طالب حيث تضررت 489 مدرسة بينها 40 مدرسة تم تدميرها مضيفا كما أنه لا يحصل حاليا الأطفال المهاجرين في 1 من 4 مجتمعات مضيفة للمهاجرين على التعليم.

واضاف سيعمل كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في إطار برنامج “التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية” المموّل من الاتحاد الأوروبي على تعزيز وصول المواطنين للخدمات الأساسية في ليبيا وسيتم في إطار هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو دعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تعزيز وصول المواطنين لخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية.

كما سيعمل البرنامج الإنمائي واليونيسيف على المستوى الوطني لجمع البيانات اللازمة لإرشاد عملية صنع القرار وبناء قدرات الوزارات والشركاء الوطنيين.

يشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف سيقومان بتنفيذ البرنامج المذكور بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالتنسيق الوثيق مع السلطات الوطنية والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.

ينفذ هذا المشروع في إطار برنامج بقيمة 90 مليون يورو ” إدارة تيارات الهجرة المختلطة في ليبيا من خلال توسيع مجال الحماية و دعم التنمية الاجتماعية و الاقتصادية” الذي تموله نافذة شمال إفريقيا لصندوق لاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ لإفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية