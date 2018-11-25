ليبيا تتصدر طاولة البرلمان الأوروبي

تتصدر ليبيا جدول أعمال لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي في جلسة تعقدها غداً الثلاثاء.

وبحسب موقع البرلمان فستناقش اللجنة خلال الجلسة الوضع في ليبيا وتتبادل الآراء مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للهجرة إضافة لمنظمة فرونتكس ومرصد البحث والإنقاذ من أجل البحر الأبيض المتوسط.

وسيبحث البرلمان الأوروبي الشؤون القانونية حول مشروعية النزول الإقليمي للمنصات والمراكز الخاضعة للرقابة كما هو مقترح في استنتاجات المجلس الأوروبي في الـ28 من يونيو 2018.

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