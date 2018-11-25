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ليبيا تتصدر طاولة البرلمان الأوروبي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتصدر ليبيا جدول أعمال لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي في جلسة تعقدها غداً الثلاثاء.

وبحسب موقع البرلمان فستناقش اللجنة خلال الجلسة الوضع في ليبيا وتتبادل الآراء مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للهجرة إضافة لمنظمة فرونتكس ومرصد البحث والإنقاذ من أجل البحر الأبيض المتوسط.

وسيبحث البرلمان الأوروبي الشؤون القانونية حول مشروعية النزول الإقليمي للمنصات والمراكز الخاضعة للرقابة كما هو مقترح في استنتاجات المجلس الأوروبي في الـ28 من يونيو 2018.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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