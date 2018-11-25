صنع الله يزور شركة سرت ويحضر بدء تشغيل مصنع الميثانول

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله بزيارة الى شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة اليوم امس السبت برفقة كلا من جاد الله العوكلي وبلقاسم شنقير أعضاء مجلس الإدارة خالد بوخطوة مدير عام الأمن والسلامة والتنمية المستدامة لحضور إعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول.

وبدأت الزيارة بتفقد مصفاة البريقة ومصانع الميثانول ومصنع تسييل الغاز ووحدة المطافئ بالشركة، حيث اثنى صنع الله على أداء العاملين بشركة سرت الذين نجحوا في المحافظة على تسيير العمليات رغم الظروف الصعبة التي مروا بها.

كما وجه رئيس مجلس الادارة كلمة لرجال الإطفاء قال فيها ” أحييكم وأشكركم باسم المؤسسة وباسم جميع عاملي القطاع على ما تقدمونه من تضحيات كبيرة لحماية مقدرات الشعب الليبي.

‎أنتم مثال يحتذى به في الحفاظ على وحدة ليبيا ووحدة شعبها وتقديم مصلحة الوطن على مصالحكم الشخصية”.

وقام عاملي المطافئ بدورهم بتقديم درع وشهادة تقدير لرئيس مجلس الإدارة عرفانا منهم بدوره في حماية وحدة المؤسسة الوطنية للنفط والمحافظة على وحدة ليبيا.

كما تم عقد اجتماع موسع مع رئيس وأعضاء لجنة ادارة الشركة حيث استعرضت ادارة الشركة خططها من أجل تحسين أوضاع العاملين على جميع الأصعدة، وبرامج زيادة الانتاج وسبل إعادة تأهيل المصانع وتشغيلها.

ومن جهة أخرى عقد مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعه الدوري العادي بمرسى البريقة لاستعراض عمليات المؤسسة وتم اتخاذ جملة من القرارات.

يأتي هذا الاختيار لموقع الاجتماع في إطار التواصل بين مجلس الادارة والعاملين والسكان المحليين في مختلف مواقع العمليات النفطية واستغلال الفرصة للاطلاع عن كثب على مجريات الأمور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية