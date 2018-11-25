وفد حكومة الوفاق الاقتصادي يختتم زيارته لهولندا بلقاء وزيرة خارجيتها لشؤون التعاون الدولي

ليبيا – إختتم وفد حكومة الوفاق الاقتصادي زيارته للمملكة الهولندية بلقاء مع وزيرة الخارجية الهولندية لشؤون التعاون الدولي سيخريج كاخ.

الوفد قام بحسب المكتب الإعلامي التابع لخارجية الوفاق خلال اليومين السابقين بعقد مجموعة من الإجتماعات مع الحكومة الهولندية وشركات نفطية وأخرى خاصة بالمؤاني والصناعات الزراعية .

وتم الإتفاق مع الجانب الهولندي على عقد إتفاقية شراكة في مجال رفع مستوى القطاع الحكومي و كذلك تم الإتفاق العمل على تشجيع الشركات الهولندية للعودة للعمل في ليبيا وكذلك تقديم التسهيلات للقطاع الخاص الليبي والهولندي.

يشار إلى أن الوفد الليبي مكون من ممثلي عن كل من وزارة المالية وعن مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وعن المؤسسة الوطنية للنفط وصندوق ليبيا للإسثتمارات الداخلية وممثل عن المنطقة الحرة مصراتة.