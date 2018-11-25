تواصل فعاليات معرض السلام للتمور و الزيتون والعسل

انطلق الخميس بمدينة مصراتة الدورة الثانية لمعرض التمور والزيتون حيث حضر حفل الافتتاح عدد من رجال الأعمال والمهتمين من المزارعين وأصحاب معاصر الزيتون و أصحاب شركات التمور.

و عدد من المواطنين حيث شهدت فعاليات الدورة الثانية لمعرض التمور والزيتون والعسل ومشتقاتها بأرض معرض مصراتة الدولي.

أقبالا كبيرا من الحضور ويشارك في فعاليات المعرض عارضون من مختلف مناطق ليبيا، ويتضمن المعرض الذي يستمر حتى يوم الأحد القادم جناحا لزيت الزيتون والعسل وجناحين للتمور وآخر للشتول النباتية وآخر مختلط.

كما شهد اليوم الافتتاحي ندوة عن العسل وتربية النحل حضرها عدد من المهتمين.

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