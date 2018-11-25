شاهد | حديث الداخلية عن تعرض باشاآغا لـ ” الحسد ” يثير ردود فعل ساخرة على فيسبوك

ليبيا – ما أن تخفت رياح عاصفة إعلامية وسياسية تحيط بحكومة الوفاق ووزاراتها ، حتى تشتعل أخرى ، فمن فضيحة إستقبال مبعوث مالطا الوهمي ” نيفيل جافا ” دون إيضاح مروراً بالجدل حول ما عرف ” ببرتقالة المراسلين ” فى وزارة الخارجية وصولاً إلى الخطأ الذي وقعت فيه الداخلية بوقت متأخر من مساء السبت .

مساءً نشرت الصفحة الرسمية للداخلية نفياً لخبر منسوب لها عبر صحيفة العنوان الليبية الألكترونية زاعمة بأن رئيس تحرير العنوان هو من وصفته بالمدعو محمود المصراتي وبأنه يحرض على زعزعة الأمن وما إلى ذلك ،إلا أن الأخير رد عليها نافياً وجود أي صلة له بالصحيفة التي ذكرتها وبأنه ليس تحريراً لها ولم يزرها يوماً ولا علاقة له بها على الأطلاق معرباً عن سخريته تجاه الأمر وقد وصف باشاآغا بأنه مليشياوي ومهندس حرب فجر ليبيا .

وإلى هنا قد يبدوا الأمر مجرد إندفاعاً قد يرقى إلى درجة التحريض والتشهير من الوزارة باسم لاعلاقة له بالحدث التي تتحدث عنه وفقاً للمصراتي ، وهي الوزارة المنوط بها جمع المعلومات والتحري وما إلى ذلك فضلاً عن إدلائها بمعلومات غير صحيحة وبشكل غير مبرر على الملأ دون التأكد من صحة تصريحها، لكن غير الطبيعي هو حديث الوزارة عن إنجازاتها فى ظل إدارة فتحي باشاآغا التي وصلت بها إلى درجة الحديث عن أن إنجازات الرجل حتى أنها باتت عرضة لأعين الحُسّاد.

حيث إعتبرت الوزارة أن ” ترويج الأخبار الكاذبة عنها يندرج ضمن حملة مغرضة للتقليل من حجم الجهود المبذولة من قبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من أجل إستتباب الأمن وكان ذلك من خلال إجراءات وقرارات صائبة وشجاعة القصد منها هو الرفع من مستوى الأداء الأمنى لوزارة الداخلية ” .

وقالت داخلية ” بأن أجهزتها المختلفة شهدت في الآونة الأخيرة تحسناً كبيراً شهد به الجميع من أبناء الشعب الليبي وكانت استطلاعات الرأي العام التى أجرتها وسائل الإعلام المحلية والدولية في ليبيا بهذا الشأن خير دليل عل هذه النجاحات

ودائما يقال وراء كل نجاح عين حاسدة ! ” .

ردود فعل ساخرة !

ومن هنا إنطلقت ردود الفعل المستغربة والساخرة حيث دعا وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير الوزارة إلى نشر وإطلاع اللييين على روابط استطلاعات الرأي المحلية والدولية المذكورة بما يفيد وجود أي إنجازات إستثنائية وقال : ” وزارة داخلية تسير بفكر الحسد والحقد، آه يا زمن ” .

الرقية الشرعية لعلاج وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني على خلفية انتشار مرض الحسد pic.twitter.com/9QMQN4rCm2 — عبدالباسط بن هامل (@bnhamel1) November 24, 2018

أما الصحفي عبدالباسط بن هامل فقد نشر صورة كاركاتير عبر حسابه فى موقع تويتر وكتب قائلاً : ” الرقية الشرعية لعلاج وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني على خلفية انتشار مرض الحسد ! “.

وإلى المدون هاني أبوزقية فقال : ” وزارة الناجحون علي أساس استخباراتهم قوية وأكتشفوا من رئيس تحرير صحيفة العنوان ، المشكله أن النصاب #المالطي جري بيهم وفضحهم هم وحكومتهم .. وين النجاح مش عارف ” .

وعبر صفحاتهم إنطلق المدونون فى حملة سخرية من حديث الداخلية عن تعرض وزيرها للحسد وكانت هذه بعض التعليقات على صفحاتهم وفى صفحة الوزارة الرسمية :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية