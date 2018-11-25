الأفريقية تؤجل قرار زيادة اسعارها والقابضة تطالبها بإعادة دراسة قرارها تذاكرهما

أكد مدير فرع الخطوط الجوية الأفريقية في المنطقة الشرقية سراج الفيتوري ” للاقتصادية ” أن الشركة اجلت تنفيذ قرار زيادة اسعار التذاكر حتى اشعار أخر ولحين دراسة موضوع الزيادة مع المجلس الرئاسي.

وحول ذات الموضوع اصدرت الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة بيان حول ردود الفعل عن قرار زيادة اسعار تذاكر الطيران بالنسبة لشركتي الخطوط الجوية ” الافريقية – الليبية “.

وقالت في بيان استلمت ” الاقتصادية ” نسخة عنه تن تقدير قيم التذاكر من صلاحيات مجلس إدارة الشركة الا ان قرار الزيادة الاخيرة وان ترتبت علي تغيير سعر صرف الدينار الليبي كما حددها مصرف ليبيا المركزي جاء متسرعا ودون دراسة اقتصادية متكاملة.

وطالب مجلسي غدارة الشركتين الليبية والافريقية بوقف العمل بهذه الزيادة الي حين دراستها بالكامل بالمشاركة مع الحكومة ومصرف ليبيا المركزي.

يذكر بأن شركتي الخطوط الجوية ” الليبية – الافريقية ” قد قررتا رفع اسعار تذاكرهما حوالي 3 أضعاف ابتداءً من 1 ديسمبر 2018.

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