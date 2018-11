«سرت» تناقش أزمات القطاع الصحي بالبلدية

المتوسط:

عُقد ببلدية سرت، صباح اليوم الأحد، اجتماع موّسع برئاسة عميد بلدية سرت مختار المعداني وحضور عضو المجلس البلدي سرت السيد غيث أوحيدة ومدير مكتب الخدمات الصحية سرت واللجنة الاستشارية بمستشفى ابن سيناء ومدير مكتب التخطيط سرت ومدير مجمع عيادات سرت ومدير جهاز الاسعاف سرت وعدد من المختصين في قطاع الصحة.

وخُصص الاجتماع لمناقشة مشاكل القطاع الصحي في البلدية ومشاريع قطاع الصحة التي توقف فيها العمل والمطلوب تفعيلها، كذلك تم مناقشة الدعم الذي ستقوم به البلدية لمجمّع عيادات سرت وآلية توزيعه .

