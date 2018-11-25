نخيل الجغبوب يعاني من الإهمال

رغم ان لشجرة النخيل رمزية كبيرة في ثقافة المجتمع الليبي إلاّ أنها اصبحت تعاني في بعض المناطق من الإهمال.

وقال احمد الاطرش عضو جمعية اصدقاء النخيل ” الجغبوب ” نحتاج إلى إعادة بناء تفكيرنا البيئي من خلال مطالبة الدولة بدعم شجرة النخيل التي تناقص انتاجها نتيجة التعدي الجائر عليها.

واضاف تحتضن واحة الجغبوب نحو 27 ألف شجرة نخيل تعاني الاهمال منذ اكثر من 5 سنوات حيث لا وجود للسماد ولا تكاليف صيانة الابار ولا دعم للفلاحين.

وناشد ” الاطرش ” كافة المؤسسات لدعم شجرة النخيل التي باتت تعاني التعدي عليها واستخدامها في التحطيب وهو ما يشكل خطر علي الامن الغذائي الليبي.

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