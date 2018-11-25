مواصلات المؤقتة ترفض زيادة أسعار تذاكر الطيران

العنوان -قرنادة

رفض رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة “محمد عبدالقادر” زيادة أسعار التذاكر المعلن عنها من قبل شركات الطيران الناقلة.

وأكد “عبدالقادر”في تصريح صحفي بأنه سيعقد اجتماعا مستعجلا مشتركا مع مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات والشركات الناقلة، موضحا أنه سيتم خلال الاجتماع توضيح أسباب ارتفاع الأسعار الجديدة والأسس التي استندت عليها، مضيفا أنه ومن الفترة السابقة لا يوجد سعر صرف رسمي ثابت وأسعار الصرف معتمدة على السوق السوداء ورغم ذلك لم تتغير أسعار التذاكر وظلت ثابتة.

وأشار إلى أن الشركات الناقلة تتحصل على الوقود بسعر الوقود بالسعر الرسمي المدعوم وبتكلفة زهيدة، منوها إلى أنه وفي حالة اعتماد تلك الزيادة سيتم إلغاء دعم الوقود للطائرات وسيرتفع إيجار شركات الخدمات الأرضية وستعاد جدولة التذاكر السنوية والشهرية وسيكون على الشركات سداد جميع ما عليها من التزامات للإيراد العام.

وشدد “عبدالقادر” على أن المواطن غير مسؤول عن سياسة الشركات من حيث سقف مرتبات عامليها وقيمة مرتباتهم والعدد الهائل من الموظفين، مضيفا أنه على الشركات اتباع سياسة تقشفية للحد من مصروفاتها بدلا من تحميلها على المواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية