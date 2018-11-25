وفاة شخصين وإصابة أكثر من 400 جراء القيء والإسهال بغات

أكد مدير الشؤون الطبية بمستشفى غات عبد الغني سعيد، الأحد، وفاة اثنين وإصابة أكثر من 400، جراء القيء والإسهال، في نوفمبر الحالي.

وأضاف سعيد، في تصريح للرائد، أن المستشفى ما زال ينتظر وصول شحنة المساعدات الطبية من وزارة الصحة لعلاج حالات القيء والإسهال التي تصل تباعا إلى المستشفى، بعد نفاد المحاليل الوريدية والأملاح والمضادات الحيوية.

وأضاف سعيد أن العدوى طالت أطباء وعاملين بالمستشفى، لافتا إلى أن إمكانيات المستشفى المتواضعة لم تمكّنهم من معرفة أسباب هذا المرض، وهم ينتظرون نتائج العينات التي أرسلها المشفى إلى معامل خارجية لمعرفة السبب الحقيقي وراء هذا المرض.

وذكر مدير الشؤون الطبية بمستشفى غات، أن 75% من الاحتمالات تظهر أن تلوث المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي وراء هذا المرض، في حين تتباين الاحتمالات الأخرى بين تسمم غذائي أو نتيجة انتشار الذباب أو بسبب مرض الكوليرا المنتشر بالجزائر بحكم القرب منها.

يذكر أن مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار استبعد أن يكون هناك انتشار لمرض الكوليرا في غات، مؤكدا أن الإصابات ناجمة عن تلوث مائي.

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